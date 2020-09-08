البحر الأحمر تستعد لافتتاح مستشفى رأس غارب الجديد بعد توقف 7 سنوات

كشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، موعد الانتهاء من كافة الأعمال بمستشفى رأس غارب الجديدة في نهاية العام الحالي على أن يتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة في شهر يناير 2021 وذلك بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات.

وأشار حنفى في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن المستشفى كان من المقرر الانتهاء من إنشائه وافتتاحه منذ ثلاثة أعوام وبالتحديد في يونيو 2017، لكن تأجل ميعاد الانتهاء أكثر من مرة بسبب عدم اعتماد المبالغ المالية المخصصة لها لاستكمال الأعمال الإنشائية والانتهاء من التجهيزات.

وأضاف أنه تم إسنادها إلى إحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة وتم الانتهاء من جميع المباني وتنفيذ 90% من أعمال التشطيبات والتجهيزات ومن المقرر الانتهاء منها قبل العيد القومى للمحافظة في شهر يناير 2021 وافتتاحها ضمن مشروعات العيد القومي.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح لـ"الوطن"، إن المستشفى سيكون صرحا طبيا كبيرا حيث تبلغ تكلفته 246 مليون جنيه، وهو مكون من بدروم ودور أرضي وأربع أدوار علوية وطاقته 82 سريرا، بالإضافة إلى غرف عناية مركزة، ووحدات غسيل كلوي، ورعاية مبتسرين، وعيادات خارجية وأجهزة الأشعة ويشرف على تنفيذها جهاز تعمير البحر الأحمر.

وأشار إلى أن المستشفى سيخدم أهالى مدينة رأس غارب، وقرية الزعفرانة، بالإضافة إلى استقبال أى حالات طوارئ من على الطرق المؤدية إلى محافظة البحر الأحمر