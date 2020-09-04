بدء الدراسة بكلية الحاسبات في الغردقة العام الدراسي المقبل

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، فرع جامعة جنوب الوادي، خلال العام الدراسي المقبل، وقبول الطلاب الجدد من خلال فتح باب التحويلات.

كانت لجنة فنية من المجلس الأعلي للجامعات والرقابة الإدارية، تفقدت منشات الكلية ورفعت تقريرها عن جاهزية كليتي الألسن والذكاء الاصطناعي بالغردقة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته الطارئة التي عقدت، أمس الخميس، على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالغردقة العام الدراسي الجديد.

وكشف الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد تربية الغردقة والمشرف على إنشاء كليتي الالسن والذكاء الاصطناعي، عن إنشاء خمس كليات جديدة بفرع جنوب الوادي بمدينة الغردقة وهى الألسن وعلوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق.

وأوضح أنه جرى اختيار الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة بحيث تساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.

جدير بالذكر أن فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة جرى إنشائه على مساحة ٥٠٠ فدان شمال مدينة الغردقة وضم كليات الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة ٩٢٠٠ متر بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه وتضم المباني ١٢ معملًا و١٤ قاعة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه.