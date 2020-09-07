"التعليم": تفاصيل العام الدراسي غدا.. وإعلان الإجراءات الصحية الخميس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم بث المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020- 2021، في الساعة 2 ظهرا، من خلال البث المباشر للوزارة، على القنوات المصرية.

وكتب "شوقي"، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "انتظروا غدا الساعة 2:00 ظهرا البث المباشر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على القنوات المصرية، الذي سنعلن فيه تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020- 2021، في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا".

وتابع: "سنركز على التعليم العام، وكيفية التواجد في المدارس، ومصادر التعلم المتنوعة، وكذلك نتحدث عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة، والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ، وتدريب المعلمين، ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم، وإثابة المعلمين، وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية، لتطوير الخدمة التعليمية".

واختتم: "الموضوعات الأخرى مثل مدارس المتفوقين، مدرسة الضبعة، المدارس الخاصة والدولية والدبلومة الأمريكية، سيتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق، والاجراءات الاحترازية الصحية، سيتم عرضها في مؤتمر مشترك مع معالي وزيرة الصحة ومعالي وزير التعليم العالي يوم الخميس المقبل إن شاء الله".