أول إعلان رسمي من "التعليم" عن ملامح العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن 7 ملامح رئيسية للعام الدراسي الجديد، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اليوم، وجاءت تلك النقاط كالتالي:

1- لن يجري تخفيض المناهج الدراسية في العام الدراسي الجديد.

2- لن يجري تخفيض عدد ساعات الدراسة الأسبوعية لكل طالب.

3- الدمج بين التعليم "داخل الفصل"، و"عن بعد".

4- تطبيق إجراءات احترازية كاملة داخل المدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

5- تقليل الكثافات داخل الفصول عبر "التعليم المُدمج".

6- الاهتمام بالنظافة المدرسية.

7- الاهتمام بتطبيق معايير جودة التعليم، والتحقق منها بالمعايير الفعلية.

مؤتمر لإعلان التفاصيل غداً

ومن المقرر أن يُعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، غدا، ملامح وتفاصيل العام الدراسي الجديد، والأطر الرئيسية الخاصة بمواعيد الحضور والانصراف، وأيام الغياب المقررة لكل مرحلة دراسية.

ويعلن الوزير، تفاصيل نُظم التعليم عن بعد والاعتماد على الـ"أون لاين" في الدراسة، وفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية الطلاب والمشاركين في المنظومة التعليمية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

واجتمع "شوقي" في وقت سابق، مع أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لوضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي جاء بها عدد من التواريخ المهمة، التي تحدد مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي 2020-2021م، والمدة الفعلية للدراسة، ومواعيد إجراء امتحانات شهادات النقل والإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي جاءت كالتالي:

يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 17 أكتوبر 2020، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2021.

يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد من السبت 17 أكتوبر 2020، وحتى 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021، ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

مدة الدراسة الفعلية للعام الدراسي بأكمله 33 أسبوعًا.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 23 يناير 2021.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 15 مايو 2021.

تُعقد امتحانات الدبلومات الفنية، يوم السبت 29 مايو 2021.

تُقام امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت 19 يونيو 2021.