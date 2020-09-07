"التعليم" تعلن الإجراءات الصحية بالمدارس الأربعاء

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن وزير التربية والتعليم سيعقد مؤتمرا غدا للإعلان عن ملامح العام الدراسي الجديد، بالنسبة للتعليم الفني أو العام، مؤكدا أن الضوابط التي ستعلن ستلتزم بها المدارس.

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن كل مدرسة ستضع الجداول وتقسيمها، وتتضمن عدد أيام الدراسة بالمدرسة وبالبيت ووسائل التعلم.

وأشار إلى أن وزير التعليم عقد اجتماعا مع مديري المديريات، اليوم، لشرح تفاصيل الضوابط خلال العام الدراسي الجديد، كما أن غدًا سيكون هناك بيان مُفصل، كما سيكون هناك مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل في مجلس الوزراء، بين وزيرى التعليم والصحة، للإعلان عن الإجراءات الاحترازية.