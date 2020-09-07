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عمرو أديب: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في لقاح كورونا

كتب:

شريف سليمان
11:53 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يفضل الحصول على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين حول العالم لا يفضلون الحصول عليه قبل التأكد من أمانه.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "في ناس ممكن تغامر، وأنا ممكن أغامر وآخده دلوقتي، ولو في تجارب عملتها شركات كبيرة أنا هجرب".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن مسؤولية اختيار لقاحات كورونا تقع على الحكومات، فهناك اللقاح الأمريكي واللقاح الروسي واللقاح الألماني، مشيرًا إلى أن العشرين يومًا المقبلة حاسمة في لقاح كورونا.

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