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إيمان البحر درويش يحيي حفلا غنائيا بمكتبة الإسكندرية 17 سبتمبر

كتب:

محمود الرفاعى
11:59 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
ايمان البحر

ايمان البحر

يحيي الفنان الكبير إيمان البحر درويش، حفلًا غنائيًا كبيرًا بمكتبة الإسكندرية في 17 سبتمبر الجاري.

ورفع المطرب إيمان البحر درويش، الأذان على الهواء، خلال حواره في برنامج "بوضوح"، مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، شكرًا لله على نعمة استعادته لصوته بعد الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا.

وأضاف "درويش"، أنه لم يدعُ الله أن يعيد له صوته من أجل الغناء، ولكن من أجل أن يعود مؤذنًا بالمسجد، مؤكدًا أن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة.

وتابع: "إن شاء الله أكون قادر على الأذان في أول رمضان".

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