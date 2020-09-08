عمرو أديب: تركيا طامعة في المال الليبي.. ومصر تنظر للأمن القومي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نقل المرتزقة إلى ليبيا خطر على دول الجوار الليبي ومنها مصر وتونس، مشيرًا إلى أن مملكة المغرب ترعى حوارًا "ليبيًا ليبيًا".

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "في نفس الوقت كان فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في تركيا، وسأله أردوغان عن أخبار البيزنس التركي في ليبيا".

وتابع: "ليبيا بالنسبة لتركيا الآن هي مغارة علي بابا، وزوج ابنة أردوغان يمتلك الكثير من الشركات التي تعمل في ليبيا، وأهم ما يهتم به أردوغان في ليبيا هو النفط الليبي والبنك المركزي".

وأردف، أن مصر لا تهتم بالمال أو بالمشروعات، لكنها مهتمة بالأمن القومي والاتجاه الاستراتيجي الغربي واستقرار ليبيا، وهو ما يعبر عن فرق حقيقي بين مصر وتركيا في التعامل مع الأزمة الليبية.