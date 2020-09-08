نجل فؤاد المهندس يبكي على الهواء متذكرا والده: واحشني بشكل مرعب

دخل محمد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، في نوبة من البكاء على الهواء، عندما طلب منه الإعلامي عمرو عبدالحميد توجيه كلمة لوالده الراحل، فقال: "أنت مصمم يا عمرو تخليني أعيط"، فرد عليه "عبد الحميد": "لا مش هتعيط، إحنا في سبتمبر، هتقوله إيه من غير دموع"، وذلك خلال برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "تن".

وقال "المهندس"، في رسالة لوالده: "هقول للأستاذ أنت واحشني بشكل مرعب، ويشرفني تكون أبويا، وأنت أجمل حاجة حصلت لي في حياتي، وحقيقي وحشتني، يشرفني إنك تكون أبويا أنا يشرفني أن الأستاذ فؤاد المهندس والدي وحبيبي وصديقي وصاحبي وكل حاجة في الدنيا".

وتحدث نجل الفنان فؤاد المهندس، عن علاقته بالراحلة شويكار، فذكر أن العلاقة بينهما كانت جيدة للغاية، وكان يناديها بـ"شوشو"، وحزن للغاية لوفاتها، "رحيلها كان مفاجئاً لي، وده زعلنا أوي أوي"، موضحًا أن من بين تلاميذ والده الراحل، الزعيم عادل إمام، والراحل الضيف أحمد وسيد زيان وفاروق فلوكس وشريهان وسناء يونس.

وأضاف أن والده الراحل اهتم جيداً بشخصين هما الفنان عادل الإمام والراحل الضيف أحمد.