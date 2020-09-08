أستاذ اقتصاد يُعدد أهمية صندوق مصر السيادي: جاذب للمستثمرين

قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن صندوق مصر السيادي له دور مهم جدًا في الارتقاء بالاقتصاد المصري، ويختص بميزة عن الصناديق الموجودة في العالم، وهو أنه يحصل على الأصول غير المستغلة من أجل استغلالها إلى جانب الموارد المالية والتي يتم استثمارها جيدًا.

وأكد "الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، عبر شاشة "extra news"، أن الصندوق سيؤدي على المدى البعيد في ارتقاء كامل بالاقتصاد المصري، هو يقوم على العمل بالمدى البعيد، وبالتالي يحقق عائد مالي للاقتصاد واستثمار أمثل للموارد.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الأصول غير المستغلة والمهدرة عندما يتم استغلاها ستضيف الكثير للطاقة الإنتاجية وتؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي المصري، كما أن الصندوق السيادي هو مستثمر محلي وناجحة يجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أنه يتوقع نجاح الصندوق لما له قانون خاص ولا علاقة له بنمط الحكومة، ونجاح استثمارات الصندوق في تحقيق عوائد يشجع الاستثمار الاجنبي للمشاركة والاستثمار في مصر: "الصندوق يهدف للربح بجانب استهدافهم الارتقاء بالاقتصاد المصري وتنميته.. وحل مشكلة أي قطاع يتعرض لأزمة في العودة للإنتاج سريعًا".