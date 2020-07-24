صراع كوميدي بين محمد هنيدي ومحمود حافظ في "النمس والإنس"

يواصل الفنان محمود حافظ، تصوير دوره في فيلم "النمس والإنس"، للمخرج شريف عرفة، بطولة الفنان محمد هنيدي، الذي لم يتحدد بعد موعدا لعرضه.

وتشهد الأحداث حسبما كشف مصدر، لـ"الوطن"، وجود صراع كوميدي بين هنيدي وحافظ، حيث يجسد الأخير دور زوجة شقيقته، التي تؤدي دورها الفنانة دنيا ماهر، ويعيش معه في منزل واحد، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية بينهما.

وتألق حافظ في سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسلي "الاختيار" و"الفتوة"، حيث حازا دوريه علي إعجاب الجمهور والنقاد.

ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد وشريف دسوقي.