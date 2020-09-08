إذاعية تونسية عن قتل الأمن لـ4 إرهابيين في سوسة: عملية تُدرس عالميًا

كشفت الإذاعية التونسية هناء السلطاني تفاصيل العملية الإرهابية التي وقعت بمدينة سوسة بتونس.

وقالت السلطاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن ما حدث هو محاولات بعض الذئاب المنفردة من الإرهابيين وباغتوا أمس الساعة 7 صباحًا وحدة للحرس الوطني في الذكرى 64 لتأسيس الحرس الوطني في محاولة لإحباط قوات الأمن وإرسال العديد من الرسائل والتعبير عن تواجدهم في تونس.

وأشارت إلى أن هؤلاء الإرهابيين تسربوا لتونس مؤكدة استشهاد وكيل الحرس الوطني سامي مرابط وتم تشييع جثمانه وأعربت عن تمنياتها بالشفاء لوكيل الحرس الوطني رامي بليغ والذي أصيب بطعنات من الإرهابيين.

ووصفت السلطاني هذه العملية بأنها جبانة وأن استجابة قوات الامن كانت سريعة وخلال 5 دقائق واعتبرت أن القضاء على 4 إرهابيين في 5 دقائق يتم تدريسه في معاهد تدريب الأمن حول العالم على حد وصفها.

وأوضحت أن الرئيس التونسي ألمح إلى تورط بعض الجماعات في هذه الحوادث الإرهابية وأنه سيقوم بالرد على الخونة وأذيال الاستعمار وأنه أعلن كشفه عن خيانة هؤلاء، مشددة على أن الرئيس التونسي ألمح إلى أن من يريدون إرسال رسائل سياسية بهذه الحوادث لن يستطيعوا إسقاط الدولة، معتبرة أنه يوجه رسالة مباشرة لبعض الأحزاب السياسية.