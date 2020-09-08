جنازة مهيبة لشقيقين توفيا غرقا بشاطئ النخيل في الإسكندرية

شيَّع أهالي قرية أبو داود مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، الليلة، في جنازة مهيبة، شقيقين توفيا غرقا في أثناء الاستحمام بمياه في شاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

واستقبل الأهالي جثتي الشقيقين "أحمد عصام الدين حلمي حجاب، 24 عاما، وشقيقه إيهاب، 15 عاما، بالصف الثالث الإعدادي" في مدخل القرية وسط حالة من الحزن الشديد، وخرجت القرية بكاملها لتشييع جنازتهما وسط حالة من الحزن الشديد لفراقهما.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة عليهما في ساحة الجامع الكبير بالقرية، وانطلقوا بعدها في جنازة مهيبة إلى مقابر القرية.

وأكد الأهالي أن الأخ الأكبر أخذ زوجته وحماته وشقيقه للفسحة في الإسكندرية، وتوجهوا إلى الشاطئ، وهناك حدثت الواقعة مما تسبب في حالة من الحزن الشديد لأهالي القرية جميعا.

وكان قسم شرطة العامرية أول بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق 3 أشخاص بشاطئ النخيل، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري، في انتشال جثث الغريقين الآخرين ونقلتهم سيارات الإسعاف للمشرحة لاستخراج تصاريح دفنهم من النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول.