عاجل.. انتشال غريق جديد في شاطئ النخيل بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية، اليوم، من انتشال جثة شاب توفي غرقا في شاطئ النخيل بعد تسلله للسباحة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة تزامنا مع جائحة كورونا.

وتلقى قسم شرطة العامرية أول، إخطارا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعي نادر علي زكريا 21 عاما، من محافظة القاهرة بعد نزوله البحر للسباحة، مخالفا القرارات الصادرة بغلق الشواطئ.

وانتقلت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الشاب وتمكنت من انتشالها، ونقل الجثمان إلى المشرحة تمهيدا لإنهاء إجراءات تسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.