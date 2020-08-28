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عاجل.. انتشال غريق جديد في شاطئ النخيل بالإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
04:12 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
شاطئ النخيل في الإسكندرية

شاطئ النخيل في الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية، اليوم، من انتشال جثة شاب توفي غرقا في شاطئ النخيل بعد تسلله للسباحة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة تزامنا مع جائحة كورونا.

وتلقى قسم شرطة العامرية أول، إخطارا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعي نادر علي زكريا 21 عاما، من محافظة القاهرة بعد نزوله البحر للسباحة، مخالفا القرارات الصادرة بغلق الشواطئ.

وانتقلت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الشاب وتمكنت من انتشالها، ونقل الجثمان إلى المشرحة تمهيدا لإنهاء إجراءات تسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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