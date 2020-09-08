الصحة: إرسال شحنة تحتوي على 12 طنا من الأدوية للسودان

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد تغادر البلاد اليوم الثلاثاء على رأس وفد طبي من الوزارة إلى السودان للمشاركة طبيًا في الأحداث التي تحدث نتيجة ارتفاع منسوب النيل وغرق العديد من المدن هناك.

وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إنه تم فتح جسر جوي وتم إرسال شحنة إلى الخرطوم تبلغ 12 طنا من الأدوية، وهناك شحنة أخرى ترسل غدًا.

وأشار إلى أن الوفد الذي يغادر مصر إلى السودان يتكون من 20 طبيبا ويشاركون وزارة الصحة السودانية في تغطية المدن التي تعرضت للسيول، مؤكدًا أن الفريق الطبي يحتوي على أطباء في مختلف التخصصات بالإضافة إلى فرق تمريض وفنيين.

وأكد "مجاهد" أن هناك 4 فرق طبية مرسلة من مصر إلى السودان لتغطية أماكن عديدة من المدن المتأثرة بالسيول، لافتًا إلى أن هناك فرقا متخصصة في رش مبيدات لقتل القوارض.