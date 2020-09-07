"أليانز مصر" تهدي مستشفيات حكومية 12 كابينة عزل طبي لدعم الصحة

سلمت شركة "أليانز مصر"، بالشراكة مع مدينة زويل، 12 كابينة عزل كاملة التجهيز، إلى كبرى المستشفيات الحكومية والجامعية في مصر.

وأكدت الشركة في بيان، أن تلك الخطوة تأتي في إطار دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والتحذيرات من الموجة الثانية وتداعياتها.

وأشارت إلى أن كبائن العزل الطبي باكورة التعاون الجاد والمثمر بين "أليانز" ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، أن أليانز تؤمن بدورها المجتمعي، وتفتخر بما تقوم به في هذا المجال، لتعزيز ودعم الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية ومؤسساتها في تلك الظروف الاستثنائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال: "لذلك أثمر التعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمدينة زويل، لتطوير البحث العلمي عن تنفيذ كبائن عزل طبية، وفق أفضل المعايير العلمية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان والوقاية للأطباء والممرضين، أثناء قيامهم بواجبهم في الكشف عن المرضى والمصابين بالوباء.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي ضمن البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين، ويستهدف تطوير البحث العلمي، ودعم مؤسسات الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما أعرب الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وعميد الشؤون الاستراتيجية، عن سعادته بتسليم كبائن العزل في تلك الفترة من الموجة الثانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن السرعة والدقة التي تم بها تنفيذ وإنتاج كبائن العزل الطبية، تطبيق النهج العلمي الذي تلتزم به مدينة زويل في مجال البحوث العلمية.

وأشار عبد ربه إلى أن الكبائن تم بالفعل تصميمها وتنفيذها على أيدي متخصصين ومهندسين وفنيين من مدينة زويل، لضمان انتظام آلية عملها بأعلى كفاءة.

وأوضح عبد ربه أن الكبائن توفر بيئة اَمنة ونظيفة لـ"جيش مصر الأبيض"، وهم يؤدون واجبهم تجاه المرضى والمصابين، وهي تمثل بديلا فعالا لأدوات الوقاية، التي أصبح توفيرها يمثل أزمة، حتى لدول العالم المتقدم.