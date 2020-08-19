وائل الإبراشي: وزارة الصحة تستجيب لـ"التاسعة" وتتكفل بعلاج طفل العجانة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الاهتمام بالنشء والأطفال في المجتمعات وتوفير الحماية لهم، أمر في غاية الأهمية، موضحاً أن "طفل العجانة"، محمد مصطفى شحات الجندى، الذى يقطن في محافظة أسوان، والذى تعرض لحادث بشع عندما قام أحد العاملين في مخبز بإلقاءه في "العجانة"، يحظى بتضامن واسع خاصة بعد الأضرار البالغة التي تعرض لها جراء الحادث.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارة الصحة استجابة للبرنامج وقررت علاج ضحية مخبز أسوان، "طفل العجانة"، وتوفير كافة ما يلزم لرعايته صحيًا.

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إن الطفل محمد مصطفى، الذى جرى وضعه في "عجانة فرن"، من قبل أحد الأشخاص، دخل المستشفى وهو في حالة صحية سيئة بسبب الضرر الذي لحق به، موضحاً أنه كان سيدخل في غيبوبة لولا التدخل الطبي السريع.

وأضاف "الدهشوري" خلال اتصال هاتفي من حلقة الأمس بالبرنامج، أن الطفل المعتدى عليه أصيب بقطع كامل في الحبل الشوكى وكسور في العظام العنقية، الأمر الذي أدى إلى شلل في اليدين والقدمين.

ولفت عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إلى أنه عقب إتمام العمليات الجراحية له، لن يكون هناك تحسن في الحالة على المستوى القريب.