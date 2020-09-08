"قبل ما تشتري".. طرق التأكد من سلامة المبنى حتى لا يتعرض للإزالة

تحارب الحكومة المصرية التعديات التي يقوم بها البعض بالبناء على أراضٍ زراعية، أو يتسبب في وجود عشوائيات، أو بناء أدوار زائد بقصد التربح دون مراعاة سلامة المبنى، وقد أصدرت الدولة قانون التصالح على المباني المخالفة، ووضع نهاية سبتمبر آخر مهلة للتصالح، بعدها ستتم إزالة كافة الأدوار المخالفة.

ويعرض ذلك الكثيرين من الشباب الذين يبحثون عن وحدات سكنية ويختارون "الدور الأخير" باعتباره الأقل سعرًا مقارنة بالأدوار الباقية للخطر، فكيف يمكنهم التأكد من سلامة المبنى حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو الإزالة وخسارة أموالهم.

تستعرض "الوطن" خطوات التأكد من سلامة الأدوار الأخيرة عند شراء الوحدات السكنية، حتى لا تتعرض للإزالة في حالة كانت مخالفة، وفقًا لنصائح المحامي "محمد محسن"..

خطوات التأكد من سلامة المبني قبل الشراء

إذا كنت ستقوم بشراء الدور الأخير فيجب عليك الآتي عند كتابة العقد...

اطلب من صاحب العمارة تجهيز بعض المستندات لإثباتها في التعاقد وهي تشمل الآتي..

نسخة من رخصة الأرض وكيفية الحصول عليها؟

تأكد من أن الرخصة تحتوي على بند أن الأرض هي أرض مبانٍ وليست زراعية، بالإضافة إلى ذكر كافة العقود السابقة إذا كانت الوحدة قد تم التعامل عليها من قبل، وفي حالة وجد ورثة يجب ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة والمحكمة التي أصدرته، مع ضرورة تسلم كافة عقود الملكية السابقة للوحدة.

نسخة من رخصة المبنى نفسه؟

ويجب ذكر عدد الأدوار، حتى تتأكد من أن الدور الأخير ليس مخالفا للقانون، ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقة في العقد.

نسخة من الرسومات الهندسية للوحدة السكنية

يجب أن تحصل على نسخة من الرسومات الهندسية للتأكد من أنها مطابقة للوحدة التي اشتريتها.

يجب وجود بند عدم وجود استحقاقات مادية للدولة على العقار من ضرائب أو مياه أو كهرباء سابقة على تاريخ عقد البيع

بعد الحصول على تلك المستندات، يمكن التوجه إلى الحي والاستعلام عن سلامة التراخيص، للتأكد من أن كافة الأوراق سليمة ومطابقة للمواصفات.

تسجيل العقد في الشهر العقاري، أو الحصول على صحة توقيع في المحكمة، حيث يحضر الطرفان، ويقومان بالتوقيع على عقد البيع أمام القاضي، وهو يعتبر إثبات ملكية.