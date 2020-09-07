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السجيني: التسعير الملائم يحقق قانون التصالح في المخالفات

كتب:

شريف سليمان
09:57 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
النائب أحمد السجيني

النائب أحمد السجيني

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مفتاح تحقيق تشريع التصالح في مخالفات مع البناء، هو التسعير الملائم، مشددًا على أنه دون وجود حزم سداد ملائمة تراعي البُعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمواطنين، سيُقابل التشريع بالرفض.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن بعض المحافظات متمسكة بأسعار غير ملائمة وغير منطقية في التصالح في مخالفات البناء، وأنه يتابع هذه المسألة، ممثلًا، مشددًا على ضرورة التركيز على عدد الطلبات، وليس التركيز على الأموال المتحصلة، لتحقيق كرامة المواطن في أن يعيش في سلم مجتمعي.

وتابع، أن الإعلام بدأ يكون شريكًا أساسيًا مع البرلمان في تشكيل وعي حقيقي، الذي حاولت صفحات وقنوات مشبوهة أن تبث الفتن في المجتمع المصري مستغلة اللغط في تطبيق القانون.

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مصدر: إمكانية سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط