"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 دور الجهة الإدارية المختصة بعد صدور قرار اللجنة الفنية بقبول التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، علاوة على وضع العقار بعد قبول طلب التصالح والخطوات التى يتبعها صاحب الطلب.

" الوطن" ترصد من خلال " س، ج" بعض الاسئلة التى تدور فى أذهان المواطنين والإجابة عنها كالتالى،

6 إجراءات بعد قبول التصالح

- ما دور الجهة الإدارية بعد قبول طلبات التصالح؟

.. فى حال قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية بخمس خطوات وهى

- تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع

- التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المتشطبة للمبنى محل المخالفة على أن يراعى وضع القرى وتوابعها

- إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص

- إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا تالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم

- تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

المطلوب من ذوى الشأن بعد قبول الطلب

- ما المطلوب من ذوى الشأن بعد موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح؟

.. سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح مرفقًا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط، وطلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.

- متى يتم تحصيل مقابل التصالح؟

.. طبقًا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون يتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح واحتساب قيمة إجمالى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

التصالح يعد ترخيصًا للعقار

- هل يعتبر التصالح ترخيصًا للمبنى؟

.. طبقًا للمادة السادسة من القانون يعتبر صدور القرار بقبول التصالح على الأعمال المخالفة بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.

- هل يعد صدور قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع سندا للملكية؟

.. طبقًا للمادة السادسة من القانون لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوى الشأن.

- ما الإجراءات المتبعة حال عدم سداد مقابل التصالح خلال المدة المحددة للسداد؟

.. طبقًا للمادة التاسعة من القانون فى حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الاوضاع يصدر قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بالرفض أو باستكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة، أوبتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشأن مخالفات البناء.

التظلم لا يوقف الإجراءات حيال المخالفات

- هل التظلم من رفض طلب التصالح يوقف إجراءات الجهة الإدارية الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة؟

.. لم يتضمن القانون أو لائحته التنفيذية إيقاف إجراءات الجهة الإدارية حيال الأعمال المخالفة عند التقدم بتظلم من رفض طلب التصالح.