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محمود مسلم

قتيل وجريحان في اشتباكات مسلحة بلبنان

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وكالات
04:51 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

سقط قتيل وجريحان آخران إثر اشتباكات شهدتها منطقة طريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش اللبناني إن اشتباكا مسلحا وقع في منطقة طريق الجديدة في بيروت مساء الاثنين، بين مجموعة من الشبان، استخدم خلاله أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي، مما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين تم نقلهما إلى المستشفى"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأوضح الجيش اللبناني في بيانه، أنه على الفور اتخذت وحدات الجيش إجراءات وتدابير أمنية لضبط الوضع وتوقيف المتسببين بالاشتباك ومطلقي النار.

 

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