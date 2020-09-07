تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 844 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في نهاية معاملات اليوم الاثنين، أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية حوالي 844 جنيهًا، مقابل 848 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب تراجع طفيف بنهاية تعاملات اليوم الأثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 960 و965 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 840 و844 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 720 و723 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و752 جنيهًا.