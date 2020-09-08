رانج روفر تصل الأغلى فيها لـ4 ملايين و950 ألف جنيه موديل 2020

أعلنت MTI وكيل سيارات جاكور ولاندروفر في مصر، عن الأسعار الرسمية لسيارات لاندروفر موديل العام 2020، بأسعار بدأت من مليون و390 ألف جنيه لسيارة لاندروفر (Defender)، وحتى مليون و595 ألف جنيه لسيارة (Land Rover Discovery Sport).

فيما وصل سعر سيارة لاند روفر (Discovery P300) إلى مليون و850 ألف جنيه، فيما وصل سعر سيارة (Discovery P340) إلى 2 مليون و390 ألف جنيه.

وحسب قائمة الأسعار التي أعلنت عنها الشركة، بدأت أسعار سيارات رانج روفر من مليون و450 ألف جنيه لسيارة (Evoque)، ووصل سعر سيارة (Velar SE) إلى مليون و650 ألف جنيه، وسيارة (Velar HSE) بسعر مليون و850 ألف جنيه.

كما وصل سعر سيارة رانج روفر Sport (300 HSE) إلى مليون و999 ألف جنيه، ووصل سعر (HSE P360) إلى 3 ملايين و200 ألف جنيه، وسعر الـ (Vogue SWB) بـ 3 ملايين و390 ألف جنيه، ووصلت السيارة الأعلى في الفئة السعرية ضمن القائمة إلى 4 ملايين و950 ألف جنيه.