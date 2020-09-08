لجان أسيوط تستعد لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

استعدت جميع اللجان على مستوى محافظة أسيوط لفتح أبوابها للناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وشهد محيط اللجان، تكثيفا أمنيا من قبل قوات الجيس والشرطة الذين قاموا بتأمين اللجان، وفحصها بواسطة خبراء المفرقعات والدفاع المدني، كما جرى تخصيص أماكن انتظار وسرادقات لحماية المواطنين من الشمس.

وفي سياق متصل، شهدت اللجان الانتخابية بالمحافظة، توافد القضاة المشرفين على اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا وبدأوا بالاطمئنان على تأمين اللجان، واستعد القضاة المكلفين بالإشراف على كل لجنة بفتح الأقفال البلاستيكية الخاصة بالصناديق.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة بكل أجهزتها استعدت لاستقبال الاستحقاق الديمقراطي لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز كل المقار الانتخابية وتذليل كل العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتًا إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك مرافق "الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز"، فضلًا عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ مليونا و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.