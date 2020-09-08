مصرع فتاة تناولت طعاما فاسدا في سوهاج

لقيت فتاة مصرعها إثر إصابتها بتسمم غذائي عقب تناولها وجبة طعام منزلية فاسدة، وتم نقلها في حالة إعياء لمستشفى العسيرات بسوهاج، وتوفيت أثناء محاولة إسعافها.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود إشارة من مستشفى العسيرات المركزي بوصول "نورا.خ.ا"، 17 عاما، لا تعمل وتقيم بدائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمر، وتوفيت حال تقديم الاسعافات اللازمة إثر تناول طعام فاسد.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والدها "خالد.ا.م"، 53 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابة نجلته المذكورة عقب تناولها وجبة طعام فاسدة معدة بالمنزل مما أدى لوفاتها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول طعام فاسد ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضرا بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.