فخري الفقي: مصر الـ40 عالميا والسادسة عربيا في احتياطات الذهب

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، دليل أن الاقتصاد المصري، حتى في ظل جائحة فيروس كورونا، مازال يعطي إشارة لمدى صلابته، ويغطي واردات مصر الصناعية لمدة 8 أشهر.

وأضاف "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن احتياطات مصر من الذهب، بلغت 79.5 طن، وعند ضربها في الأسعار العالمية، نجد أنها تعادل 4.5 مليار دولار من مكونات الاحتياطي النقدي، والباقي نقد أجنبي، 70% منه دولار، والباقي العملات الأخرى.

وأشار إلى أن مصر ترتيبها في احتياطي الذهب ما بين 100 دولة على مستوى العالم، رقم 40 عالميًا والسادسة عربيًا، إذ أن احتياطي الذهب بالسعودية 325 طن ذهب، ومن المدهش أن احتياطي الذهب في لبنان، يصل 235 طن، رغم ما تعانيه.