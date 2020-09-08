794 لجنة تفتح أبوابها في الجولة الثانية لانتخابات الشيوخ بسوهاج

فتحت اللجان الانتخابية في محافظة سوهاج، والبالغ عددها 794 لجنة فرعية، و698 مقرا انتخابيات أبوابها لاستقبال 3 ملايين و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ.

ويتنافس في جولة الإعادة على 5 مقاعد للنظام الفردي 10 مرشحين، منهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشحين عن حزب حماة الوطن، ومرشح عن حزب الاتحاد، ومرشحين من المستقلين.

وعقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، لمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كل سبل الدعم لإنجاح الانتخابات.

وقال المحافظ، إن المقار الانتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة، مشيرا إلى تجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة، والتطهير بمحيط اللجان قبل وبعد انتهاء اليوم الانتخابي.

وأشار الفقي، إلى الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر محافظ سوهاج، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.