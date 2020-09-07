 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين في انتخابات الشيوخ بالمنوفية

يبدأ اليوم التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية، وشهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في الحصول علي أصوات الناخبين.

يتنافس في جولة الإعادة 4 مرشحين علي مقعدين بعد حسم مقعدين في الجولة الأولي للنائبين الدكتور أسامه فهيم إبراهيم، وعلاءالدين ناصف عبدالمقصود طاحون، فيما تشهد المنافسة مرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب النور ومرشح اخر مستقل.

وقال المستشار ثروت عامر، رئيس لجنة الانتخابات بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادت اللازمة لاستقبال جولة الإعادة في إنتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية مخالفات من المرشحين حتي الآن مطالبا أبناء المحافظة بالمشاركة في الانتخابات واستعمال حقهم الدستوري والقانوني.

وناشد محافظ المنوفية جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الانتخابي، مشيراً إلي أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوي الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الإنتخابية .

وأشار إلى أن المحافظة أنهت إستعداداتها لجولة الإعادة بتجهيز 515 مقراً انتخابياً ولجنة عامة و 619 لجنة فرعية، وتستقبل اللجان 2 مليون و688 ألف 280 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدي جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.