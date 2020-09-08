محافظ الجيزة: اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال الناخبين في "الشيوخ"

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات لانتخابات "الشيوخ" لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 ملايين و689 ألف و401 موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.

وقال المحافظ إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.