رئيس التحرير

محمود مسلم

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

كتب:

محمد بركات
05:46 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
إستعدادات الداخلية لجولة اعادة انتخابات الشيوخ

إستعدادات الداخلية لجولة اعادة انتخابات الشيوخ

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة بمختلف مديريات الأمن التي تشهد جولة الإعادة لانتخابات (مجلس الشيوخ 2020) حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسيخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين، وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

ويأتى ذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف على مستوى الجمهورية، وكذا تدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.   

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الانتخابات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

اقرأ المزيد:

صور| وزير الداخلية يتابع استعدادات تأمين منتدى مكافحة الفساد في شرم الشيخ

صور.. وزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين مؤتمر الاتصالات الراديوية

فيديو.. استعدادات الداخلية لتأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

خطة من 3 محاور.. تفاصيل استعدادات الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية

خريطة تفاعلية.. تعرف على كل ما يخص محافظتك في انتخابات الشيوخ 2020

جامعة الدول العربية: انتخابات مجلس الشيوخ 2020 جرت في مناخ هادئ

عمليات الوزراء تتابع سير إجراء انتخابات الشيوخ 2020

القوات المسلحة تواصل تنفيذ أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020