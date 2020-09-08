الدواء: مهل إضافية لتسعير الأدوية والمستلزمات للشركات بسبب كورونا

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة، أصدر قرارا بمنح الشركات التي لم تستكمل إجراءات التسجيل والتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الدوائية نتيجة للأحداث الاستثنائية التي مرت بها البلاد جراء أزمة فيروس كورونا، مهلة 6 أشهر تضاف لجميع المهل الخاصة بتسجيل وتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة، وذلك للشركات التي قد تكون تأثرت بظروف فيروس كورونا المستجد.

وصرح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، بأن القرار يعد امتدادا للعمل بالقرار رقم "3" لسنة 2020، والذي ينص على إضافة مدة عشرة أيام عمل للمهل الخاصة بتسجيل وتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات التي تدخل في نطاق عمل هيئة الدواء المصرية، مع تجديد تلك المدة بشكل تلقائي لحين صدور تعليمات أخرى، والذي تم اتخاذه نتيجة للأحداث الاستثنائية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا القرار بدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من سبتمبر 2020، حيث تقرر إضافة مدة 6 أشهر للشركات التي انتهت المهل الخاصة بها في الفترة من 21/3/2020، وحتى 31/8/2020.

وأضاف أنه فيما يخص الشركات التي لها مهل سارية منذ 21/3/2020 ، وحتى 1/9/2020، ولم تنته تلك المدد بعد، يتم إضافة مدة زمنية 6 أشهر على تاريخ انتهاء المهل الخاصة بهم أيا كان تاريخ انتهائها.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والاستثنائية التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وإعمالاً لصالح الشركات والحفاظ على سريان إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية.