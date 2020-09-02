هيئة الدواء: إجراءات لتيسير استيراد المستحضرات الطبية

قالت هيئة الدواء بوزارة الصحة، أمس، إنها اتخذت حزمة إجراءات جديدة بهدف تيسير الإجراءات الخاصة بالاستيراد والإفراج الجمركى عن الخامات والمستحضرات الطبية، حيث تقرر منح الإفراج الطبى الجمركى المحرز عن بعض شحنات «الخامات، ومستلزمات التعبئة» التى يتم استيرادها، دون الحاجة إلى الحصول على خطة استيرادية مسبقة من الهيئة.

وأوضح الدكتور على الغمراوى، المتحدث باسم الهيئة، أن تلك الإجراءات تسرى على الخامات غير الفعالة ومستلزمات التعبئة التى تدخل فى تصنيع المستحضرات المسجلة بهيئة الدواء، والخامات الواردة للمستحضرات قيد التسجيل بغرض إنتاج تشغيلة تجريبية أو إجراء تجارب وأبحاث علمية.

وقال «الغمراوى» إن الإجراءات تشمل أيضاً الخامات التى تدخل ضمن تصنيع المستحضرات التى يتم إنتاجها وفق آلية «السماح المؤقت للتصنيع بغرض التصدير فقط»، وكذلك عينات الخامات الواردة لتقييم مورد جديد لمستحضر مسجل بهيئة الدواء المصرية.

وأشار المتحدث إلى أن إصدار الإفراج المحرز يتم خلال يوم عمل واحد، بعد أن تكون الشركة قد تقدمت بالأوراق المستندية والشهادات المطلوبة التى تقررها هيئة الدواء المصرية، وفق طبيعة الخامات والمستحضرات الطبية، والغرض من استيرادها.

وأكد «الغمراوى» سعى الهيئة إلى تيسير إجراءات وآليات الاستيراد والإفراج عن الخامات والمستحضرات الطبية، حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه، ومواكبة اللوائح والمستجدات العالمية فى مجال الإجراءات الرقابية، مع ضمان الحفاظ على جودة وفاعلية وسلامة مختلف المستحضرات الطبية.