أحد سكان عزبة الصفيح: ما تردده قنوات الإخوان غير صحيح واستلمت شقة أمس

نفى محمد نصار، أحد سكان عزبة الصفيح بروض الفرج، ما تردد من القنوات الإخوانية عن قيام أجهزة محافظة القاهرة والسلطات بإلقاء أثاث المواطنين من النوافذ أثناء أعمال الإزالة وإجلاء السكان، قائلا: "هذا كلام كذب وافتراء إن كنت من سكان عزبة الصفيح واستلمت بالأمس شقة بمساكن المحروسة مجهزة ومفروشة".

وأضاف نصار لـ"الوطن": "عشت 36 عاما في روض الفرج، والحمد لله تم انتشالنا من العشوائيات والحياة الصعبة إلى مساكن آدمية ونظيفة وخدمات متوفرة في المحروسة تليق بنا كبشر وأشكر الدولة على دعمها لنا".