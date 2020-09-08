إقبال من كبار السن مع فتح لجان التصويت على مقعد الشيوخ بالجيزة

بدأت اللجان الانتخابية الفرعية بفيصل والهرم دائرة الجيزة، فتح صناديقها الانتخابية أمام الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، في المواعيد التي قررتها الهيئة العليا للانتخابات في تمام التاسعة صباحا، بحضور جميع المستشارين رؤساء اللجان الفرعية بالجيزة والبالغ عددها 1042 لجنة فرعية.

اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية داخل اللجان: كمامات.. كحول.. تعقيم ذاتي

وقد اتخذت اللجان كل الإجراءات الاحترازية، من وضع بوابة التعقيم الذاتية التي تعقم الناخبين عند الخول منها، وتوفير أدوات التتعقيم والتطهير اللازمة مثل الكمامات، والكحول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشهدت اللجان إقبالا محدودا معظمهم من كبار السن، كعادة الناخبين المصريين، مع بدء عمليات التصويت، حيث تزاداد نسبة التصويت تدريجيا طوال اليوم.

التنافس على مقعد واحد فردي في دائرة الجيزة

ويتنافس في جولة الإعادة بمحافظة الجيزة المرشحان عمرو إبراهيم علي محمد القماطي، ومصطفى يوسف أبوزيد رضوان على مقعد فردي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خوض 14 محافظة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ وهي محافظات، محافظة الجيزة ومحافظة دمياط ومحافظة بورسعيد ومحافظة القليوبية ومحافظة الإسماعيلة وحافظة المنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح.

وأهابت الهيية بجميع اللجان الفرعية باتخاذ إجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها، تعقيم كل المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل أطراف العملية الانتخابية والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين أطراف العملية الانتخابية، سواء أمام مراكز الاقتراع أو داخل اللجان.