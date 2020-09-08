تواجد أمني مكثف في محيط لجان انتخابات "الشيوخ" بالمنوفية

شهد محيط لجان الانتخابات بمجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية تواجد أمني مكثف لضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، كما تتواجد القوات المسلحة لمتابعة سير عملية الانتخابات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ويتنافس 4 مرشحين بالمنوفية في انتخابات مجلس الشيوخ على مقعدين بعد حسم مقعدين في الجولة الأولى للنائبين الدكتور أسامة فهيم إبراهيم منصور، وعلاء الدين ناصف عبدالمقصود طاحون، فيما تشهد المنافسة مرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب النور ومرشح آخر مستقل.

وبدأت اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية في استقبال 2 مليون و688 ألف 280 ناخب داخل 619 لجنة فرعية و515 مقراً انتخابياً ولجنة عامة واحدة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التي ستعقد على مدار يومين.