بدء الاقتراع بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ ببني سويف

انطلقت، منذ قليل، عملية الانتخاب، على المقعد الفردي المتبقي بمحافظة بني سويف في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بين مرشح حزب مستقبل وطن ونقيب المحامين نبيل ثروت حميدة، ابن قرية الزيتون بمركز ناصر، رمز القلم، وأحمد سرور سليمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق ببني سويف، ابن قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، رمز الأسد.

وأنهت محافظة بني سويف استعداداها، لإجراء الانتخابات، التي تعقد اليوم داخل مراكز المحافظة في 532 لجنة انتخابية داخل 481 مركزا انتخابيا، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الانتهاء من اتخاذ كل التدابير والتجهيزات اللازمة والخاصة بالجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ في الإعادة على المقعد الفردي، وتوجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة.

وانطلقت في التاسعة صباح، اليوم الثلاثاء، ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر والذي يستمر حتى التاسعة مساء غد الأربعاء. وتجرى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدًا في 14 محافظة، يتنافس عليها 52 مرشحًا من 7 أحزاب هي: "مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري"، فضلًا عن 16 مرشحًا مستقلًا.