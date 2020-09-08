المظاهر الاحتفالية تغيب عن إعادة "الشيوخ" پأكتوبر

فتحت اللجان الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر أبوابها للناخبين في موعدها، في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ، وسط غياب المظاهر الاحتفالية التي شهدتها الجولة الأولى، ومنها الأغاني الوطنية، والأتوبيس المكشوف الذي كان يجوب المدينة لدعوة الناخبين للمشاركة.

وأكد حافظ يسري، وكيل النائب العام، ورئيس اللجنة الفرعية رقم 554، أن لجنته وبقية اللجان الكائنة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، فتحت في موعدها، في ظل عدم وجود أي عقبات في الإجراءات.

ويتنافس في هذه الجولة مرشحان على مستوى محافظة الجيزة ككل، أحدهما مرشح حزب "مستقبل وطن"، رمز الريموت كنترول، والثاني الدكتور مصطفى أبوزيد، مستقل، رمز الأسد، في ظل إقبال ضعيف من الناخبين شهدته اللجان في الساعات الأولى من فتح باب التصويت، مقارنة بالجولة الأولى.