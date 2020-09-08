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محمود مسلم

"مسام" ينتزع 1,353 لغم زرعه الحوثيون في اليمن

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الوطن
10:52 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
ألغام

ألغام

نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2020، في انتزاع 1,353 لغم، بينها 18 مضادة للأفراد، و277 مضادة للدبابات، و1,049 ذخيرة غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 183,581 لغم، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفائها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

 

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