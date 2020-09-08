اتعلم صنعة وخد 5 جنيهات في اليوم: عرض "التضامن" لمتسربي التعليم

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أن برامج " التكوين المهني" هدفها ​اكتشاف وتنمية القدرات المهنية وخاصة المتسربين والمتخلفين عن التعليم الأساسي، والإرتقاء بها وتزويدهم بالحد الأدنى الضروري من التعليم العام وربطه بالناحية المهنية، وذلك عن طريق برامج التكوين المهني وأسس وقواعد التنشئة الاجتماعية المتكاملة بما يسمح بمزاولة العمل في النشاط الاقتصادي بالمجتمع.

وأضافت التضامن ردا على سؤال أحد المواطنين على موقعها الرسمي، أنه يتم يمنح مصروف جيب يومي قدره "5 جنيهات" لكل متدرب من "المتسربين من التعليم" طوال مدة التدريب.

وحددت وزارة التضامن المهن التي يتم التدريب عليها من بينها "نجارة، حدادة ولحام، كهرباء، طباعة، أشغال بنات، تبريد وتكييف، صيانة أجهزة منزلية، إصلاح أجهزة إلكترونية، ألوميتال، خراطة معادن، أثاث معدني، سمكرة وصحي، دوكو، سمكرة سيارات، مصنوعات جلدية، نقش، ميكانيكا سيارات، تفصيل وخياطة".

ويشترط على المتدرب تقديم الطلبات التالية للالتحاق بالبرنامج، حيث يقدم طلب التحاق مرفق به 4 صور 4×6، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها، آخر شهادة دراسية حصل عليها إن وجد، وبعد انتهاء التدريب يتم منح شهادة تخرج يستخدم كمسوغ تعيين في بعض الجهات.

وأكدت التضامن أنه يتم التأمين الصحى لكل متدرب بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، كما يحق للخريج الحق في الحصول على مشروع أسر منتجة، والحصول على معاشات ضمانية للأسر المستحقة بعد عمل البحوث الاجتماعية اللازمة، لافتة إلى أن هناك ما يسمي بالرعاية الاجتماعية اللاحقة التي يتم فيها متابعة نشاط الخريج سواء داخل المركز أو خارجه.