النيابة تحقق في واقعة كسر خط بترول رأس غارب

تبدأ نيابة رأس غارب تحت إشراف المستشار نبيل أبو زينة، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة حادث كسر خط نقل الزيت الخام القادم من منطقة رأس شقير لمعامل للتكرير بأسيوط بمنطقة الكيلو 55 بطريق رأس غارب الشيخ فضل.

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بتعرض خط البترول الخاص بنقل الزيت الخام من منطقة رأس شقير جنوب مدينة رأس غارب إلى معامل التكرير بأسيوط، للكسر بمنطقة الكيلو 55 طريق رأس غارب الشيخ فضل، وتسرب كمية من الزيت الخام.

وعلى الفور انتقل اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، واللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، لموقع الحادث، لمتابعة والسيطرة على الموقف، حيث جرى وقف الضخ على الفور بعد تدفق كميات كبيرة من الزيت الخام.

فيما يتابع مسؤولو وزارة البترول ومدينة رأس غارب، الموقف منذ وقع الحادث. وحسب تصريحات اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب اليوم، لـ"الوطن"، أنه جرى وقف الضخ بالخط على الفور، لافتا إلى أنه جار إصلاح الخط وإخطار الأجهزة المختصة، وجار التحقيقات لتحديد سبب الكسر وحجم الخسائر.

وأكد مصدر مسؤول، أن مسؤولي وزارة البترول ومدينة رأس غارب، يتابعون الموقف منذ وقع الحادث لحين إصلاح الكسر، لافتا إلى أنه جرى وقف الضخ بالخط لحين إصلاح الكسر الخط بعد تدفق كميات كبيرة من الزيت الخام.

وكشف المصدر عن أن الكسر نتج أثناء مشاركة معدات شركات البترول بالتنسيق مع مجلس مدينة رأس غارب، لمجابهة أخطار السيول و رفع آثارها بطريق رأس غارب الشيخ فضل، وتحديدا بالكيلو 55.

كان تعرض طريق رأس غارب الشيخ فضل إلى السيول، والتي تراكمت على الطريق، ما أدى إلى قطع الأسفلت وإغلاق الطريق. وقررت أجهزة البحر الأحمر، إغلاق الطريق لحين الانتهاء من الإصلاحات.