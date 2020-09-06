عاجل.. المرور: فتح طريق رأس غارب اتجاه الشيخ فضل بعد إغلاقه بسبب الأمطار
كتب:
محمد بركات
02:58 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
طريق
أعلنت الإدارة العامة للمرور فتح طريق راس غارب اتجاه الشيخ فضل، أمام حركة المرور، عقب إغلاقه منذ مساء أمس، بسبب السيول، مشيرة إلى أنه يستمر حاليا غلق طريقى "الأقصر - الوادي الجديد" و"قنا - سوهاج" الصحراوي الغربي.
وأغلق أمس طرق "سفاجا - سوهاج" و"رأس غارب - الشيخ فضل"، بسبب السيول التي تجتاح محافظة البحر الأحمر حاليا، فضلا عن إغلاق طرق "قفط - القصير" و"قنا - سفاجا" في قنا، بسبب الرياح العاتية المحملة بالأتربة التي تعيق الرؤية وحركة السير.
وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.