رئيس "تعليم الكبار": إعلان مصر خالية من الأمية قبل 2030

قال الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن هناك خطة لإعلان مصر خالية من الأمية قبل 2030.

وأضاف عمري، لـ"الوطن"، أن 20 جامعة مصرية ألزمت طلابها بمحو أمية عدد معين كشرط أساسي في الحصول على شهادتهم الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعات المصرية بها ما يقرب من 3.5 مليون طالب، الأمر الذي يعني انتهاء الأمية في مصر خلال عام، إذا ما قام كل طالب بمحو أمية 5 أشخاص فقط.

وأكد أن امتحانات محو الأمية توقفت عدة أشهر بسب جائحة فيروس كورونا المستجد، وبعد عودة الحياة بشكل جزئي، بدأنا في عقد بعض الامتحانات، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الدارسين والمشرفين، واتباع كل تعليمات وزارة الصحة الخاصة بتعقيم المقرات ولبس الكمامات ، ويجرى عقد الامتحان في مدة لا تتجاوز نص ساعة داخل أقرب مكان تعليمي للدارسين، ونقوم بعدها بإيصال الشهادة وبعدها نقوم بإيصال الشهادة للناجحين بطريقة "الديلفري".

وأوضح أن الهيئة عليها عبء كبير يستلزم جهد وتضافر الجميع، وتجلى ذلك بوضوح عندما طالب أحد نواب البرلمان بإلغاء الهيئة أو دمجها في لجنة وطنية أخرى، وبعد الاستماع إلى الخطة التي نعمل عليها، وجرى دعم الهيئة بشكل كامل وزيادة الميزانية المقررة، وإبداء روح التأييد والدعم لمشروعاتنا المستقبلية.