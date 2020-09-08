سكرتير مساعد القاهرة: مجهودات نقل سكان العشوائيات لا ينكرها إلا جاحد

قال مصطفى عبد العزيز، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إن الدولة تعمل جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات ونقل سكانها إلى مشروعات الإسكان الجديدة سواء فى الأسمرات أو المحروسة وغيرهم قائلا: "مجهودات الدولة فى نقل سكان العشوائيات إلى مساكن آدمية تليق بالإنسان المصرى لا ينكرها إلا جاحد.

وأضاف لـ"الوطن" أن ما يروجه الإعلام الإخوانى من طرد السكان والقاء أثاثهم فى الشارع كلام كذب وافتراء لتشويه صورة البلد ومحاولة طمس أى إنجازات، لافتا إلى أنه تم نقل سكان عزبة الصفيح إلى المحروسة 1 وجار تسكينهم تباعا.

وأشار إلى أن مشروع المحروسة 1 يضم 3229 وحدة سكنية وتم تسكين 1753 وحدة حتى الآن من روض الفرج والمطرية وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى وجود مشىروع اسكان المحروسة 2 أيضا بنطاق حى السلام ثان ويضم 1666 وحدة وتم تسكين نحو 72 أسرة معيلة حتى الآن.