القائمة الكاملة لأسعار سجائر "الشرقية للدخان"

أثار قرار الشركة الشرقية للدخان أمس، بشأن زيادة أسعار بعض منتجاتها، والتي تمثلت تحديد في السيجار و"الدخان الشعر" مخاوف العديد من المدخنين بشأن وجود أي زيادات جديدة في أسعار السجائر التقليدية، والتي تتمثل في "كليوباترا وبوكس" وغيرها من المنتجات الشعبية.

ووفقا لما أكده مسؤولو الشركة الشرقية للدخان، لـ"الوطن"، فلا توجد أي قرارات تتعلق بزيادة أي من أنواع السجائر التقليدية، وبحسب تأكيدات المرسي أبوعامر المتحدث الرسمي باسم الشركة، فالزيادات التي أعلن عنها أمس تقتصر فقط على منتجات السيجار والدخان الشعر دون غيرهما، موضحا أنّ أسعار السجائر الشعبية والمنتجة عبر الشركة لا زالت كما هي دون أي تغيير.

وتنشر "الوطن" قائمة أسعار السجائر المنتجة عبر الشركة، والتي تتعامل بها مع تجار الجملة والموزعين منذ شهر فبراير الماضي.

وفي 25 من شهر فبراير الماضي، أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أسعار منتجاتها بعد تعديل الأسعار آنذاك، وفيما يلي قائمة أسعار منتجات الشرقية للدخان، كما يلي:

وبعد قرار "الشرقية للدخان" بـ5 أيام في الأول من مارس 2020، أعلنت شركات السجائر الأجنبية العاملة في السوق المصرية، أسعارها الرسمية لمنتجاتها بعد إقرار وزارة المالية ومجلس النواب الزيادة الجديدة في الضريبة على السجائر والتبغ.

وتنشر "الوطن" قائمة الأسعار الرسمية النهائية التي أعلنتها الشركات الأجنبية اليوم، وجاءت كما يلي: