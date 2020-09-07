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"الشرقية للدخان": لم نرفع أسعار السجائر.. الزيادة في السيجار

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شريف سليمان
06:34 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
أسعار السجائر

أسعار السجائر

قال هاني أمان العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة لم ترفع أسعار السجائر إطلاقًا، لكنها رفعت سعر "السيجار".

وأضاف أمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "لم نقترب من سعر السجائر، لكننا رفعنا أسعار السيجار لأننا لم نزودها منذ سنتين، ونراجع الأسعار كل 3 أشهر وموقفنا في السوق من الشركات المنافسة والأسعار التي في حاجة إلى تعديل".

وتابع: "اتخذنا القرار بناءً على دراسة تسويقية، وجدنا فيها أننا في حاجة إلى رفع سعر بعض الأصناف، بواقع 25% و40% و70%، ونستطيع أن نقول إن متوسط الزيادة كانت 40%".

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