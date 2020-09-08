"شعراوي": صوتك مسموع تلقت 202 ألف رسالة من المواطنين

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة صوتك مسموع التي تتبناها الوزارة تلقت منذ انطلاقها خلال شهر أكتوبر 2018 وحتى نهاية أغسطس 2020 أكثر من 202 ألف رسالة منها 43207 شكاوى تم حل 41386 شكوى منها بنسبة نحو 95,8% وجارٍ حل 1821 شكوى.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المبادرة تلقت خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 17 ألف رسالة منها 2896 شكوى، تم حل 2441 شكوى منها بنسبة 77.3% وجارٍ حل 655 شكوى، موضحا أن أكثر الشكاوى خلال شهر أغسطس تتعلق بالقمامة وعددها 1557 شكوى بنسبة 53.8 % والإشغالات 919 شكوى بنسبة 31.9 % ثم مخالفات البناء وعددها 278 شكوى بنسبة 9.6% وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعددها 109 شكاوى بنسبة 3.8% وشكاوى الفساد 33 شكوى بنسبة 1.1%.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات استجابة في حل شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس هي أسيوط والمنيا والقليوبية والفيوم والدقهلية والبحيرة وأسوان، لافتا إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تأتي استكمالا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزراة وتعمل على عدة محاور رئيسية أهمها التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد ومخالفات البناء.

وقال اللواء محمود شعراوي إن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر أغسطس 14551 رسالة منها 2267 شكوى مستوفاة تم الرد على 1862 شكوى منها بنسبة 82 %، وتلقى البريد الإليكتروني للوزارة خلال الشهر 83 رسالة تم الرد عليها وتضمنت الرسائل 25 شكوى وتم الرد على 13 شكوى وجارٍ الرد على 12 شكاوى بنسبة 52%، وبلغ عدد الرسائل الواردة على صفحة المبادرة خلال شهر فبراير 2930 رسالة وبلغ عدد الشكاوى 604 شكاوى تم الرد على 266 شكوى منها جارٍ الرد على 238 شكوى بنسبة 61%، ويواصل الخط الساخن تلقى اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين على وسائل تلقى الشكاوى حيث بلغ استقبال عدد المكالمات 240 اتصال تليفوني.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".

وأكد شعراوي على اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين لذلك تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين حيث تم تخصيص رقم "الواتس أب": وهو 01150606783 الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) www.facebook.com/sotakmasmwo ) رقم الخط الساخن: (15330) والذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.