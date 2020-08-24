شعراوى يعلن انطلاق اختبارات تحديد المستوى للدورات التدريبية في سقارة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انطلاق اختبارات تحديد المستوى التي تسبق تنفيذ الخطة التدريبية2020/2021 لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، مضيفًا أن الخطة التدريبية تتضمن إجراء 16 اختبارا؛ لتحديد المستوى في 8 دورات بإجمالي 1064 متدربا ليصل إجمالي المستفيدين من الدورات والاختبارات 5044 متدربا، بعد توقف نشاط مركز سقارة 5 أشهر بسبب تداعيات كورونا.

وأكد شعراوي أن مركز التنمية المحلية بسقارة بدأ اختبارات تحديد المستوى لـ112 متدربا من العاملين في الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية لإعداد مدربين TOT ودورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي باستخدام برنامج spss بمراكز المعلومات، موضحا أن المرشحين للدورات سيخضعون لـ7 اختبارات تتضمن تحديد مستوى في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وذكاء ومعلومات وسلوكيات شخصية واختبار شفهي ومقابلة شخصية واختبار في تخصص الدورة.

وأشار إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية في سقارة، ما تنطبق عليهم الشروط التي أرسلت لكل المحافظات، مشددا على أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا، خلال فترة اختبارات تحديد المستوى، حيث جرى تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع بمركز سقارة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وتوريد وتركيب بوابات للتعقيم واستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء وتوفير أجهزة الكشف الطبي واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام في حالة ظهور أي حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين.