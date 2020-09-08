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محمود مسلم

التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه السعودية

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أ ش أ
11:30 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
منظمة التعاون الإسلامى

منظمة التعاون الإسلامى

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم، طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية، والأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -في بيان أودرته وكالة الأنباء السعودية واس، "بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتمكنها من حماية المدنيين والأعيان المدنية من الطائرات المسيرة المفخخة، التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية.

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