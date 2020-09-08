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السعودية تخطط لإنشاء أكبر محمية بحرية في البحر الأحمر 

كتب:

الوطن
11:30 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
السعودية

السعودية

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّها تخطط لإنشاء أكبر محمية بحرية في السعودية والبحر الأحمر بمساحة تفوق 5 آلاف كيلومتر مربع.

وذكرت الشركة التي تتولى تطوير مشروع البحر الأحمر، أنّها ستعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% في المشروع، مع حظر استخدام البلاستيك غير القابل للتدوير.

وأضافت أنّ المشروع سيصنع معايير للسفر الفاخر والمستدام مع تطوير 50 فندقا، إضافة إلى مطار مخصص للوجهة ومراس لليخوت، ومرافق ترفيهية متكاملة على الساحل الغربي للمملكة.

وأوضحت أنّ الأهداف البيئية للمشروع تتضمن أيضا، عدم المساس بـ 75% من الجزر لحماية البيئة، وتحييد 9 جزر عن التطوير لتكون مناطق محمية، وزيادة التنوع البيولوجي في الوجهة حتى 30%.

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