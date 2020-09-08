محافظ أسوان يتفقد لجان انتخابات الشيوخ في جولة الإعادة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللجان الانتخابية لجولة الإعادة لـ"الشيوخ" التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في 255 لجنة فرعية والتي تستقبل الناخبين للتصويت في مراكز محافظة أسوان الـ5 " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

ويستمر التصويت في اليوم الأول حتى التاسعة من مساء اليوم، ويستكمل غدًا الأربعاء من التاسعة صباحًا حتى الساعة 9 مساء، وبدأت الجولة بتفقد لجان مدرسة أبطال أكتوبر ولجنة قصر الثقافة بمدينة أسوان.

يذكر أن المرشحين الـ4 في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين هم بالترتيب في كشوف الإقتراع، "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو، مرشح حزبي "مستقبل وطن"، وياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل"، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان".